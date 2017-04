Signy Aarna: sisimas tahad ikka olla naabrist parem

Eesti - Soome 100+ maavõistluse üks patroone Signy Aarna usub, et naabritevahelisest jalgpalli mõõduvõtust tuleb tore üritus. Tema hinnangul on Soome ja Eesti paljuski üsna sarnased riigid.

Oma praegust kodukohta iseloomustab Kuopio Pallokissati ridades mängiv ründaja kui rahumeelset ja sportlikku väikelinna. „Kuopio on rahulik koht, siin ei ole väga kiirustamist. Kui sa linnapilti vaatad, siis seda iseloomustab kindlasti rahulik elutempo. Tooksin välja võib-olla spordi. Kuopio on kuskil Tartu suurune linn, aga siin on väga palju spordialasid esindatud ja enamus nendest mängib riigi kõrgeimal tasemel. See on väga kõva sõna.”

Hetkel neljandat hooaega Soomes palliv Aarna tõdes, et naaberriiki sisse elamine ei olnud tegelikult väga keeruline. „Minu arust Eesti ja Soome on üsna sarnased riigid. Seega, kohaneda ei olnud siin üldse raske. Mind isiklikult aidati alguses palju ka igasuguste kaartide tegemisel ja paberimajandusega. Inimesed olid väga vastutulelikud ja abivalmid.”

„Mis mulle tegelikult väga meeldib eestlaste ja soomlaste puhul, on saunakultuur. Siin on samamoodi, et kõik peavad saunast väga lugu. Meil on tihti võistkonnaga pärast kodumänge näiteks saunaõhtud. Kõik on väga kõvad leilivõtjad,” sõnas Aarna küsimuse peale, milliseid ühiseid asju võiks naabrite vahel leida. „Iseloomu poolest on eestlased ja soomlased ka üsna sarnased. Vähemalt siin Kuopios ollakse pigem tagasihoidlikud ja ei olda väga pealetükkivad. Võib olla ei käi see näiteks Helsingis elava rahva kohta, aga Kuopio on Soome mõistes väga väike koht.”

Põlvamaalt Akstest pärit neiu naudib enda sõnul ilusat ümbrust. „Siin on hästi palju loodust. Enamus Kuopiost koosnebki metsadest ja väikestest järvedest. Ümberringi on väikesed veekogud ja loodus on võrratult ilus. Sellist suurlinna tunnet ei ole absoluutselt, kuigi see on palju suurem koht, võrreldes minu kodukohaga Eestis.”

Eesti puhul igatsebki ta ikkagi enim lähedasi ja kodukohta. „Vanaema kohupiimakorpi igatsen ka taga. Kui ma vahel saan paariks päevaks koju minna, siis see on kindel asi, mida ma kindlasti seal söön. Aga, kui muidu üldiselt toidust rääkida, siis Soome ja Eesti toit on üsna sarnane. Siin ei ole ma küll proovinud midagi väga sellist, mida Eestis poleks saanud.”

Kui oluline on 26-aastase ründaja arvates naabritevahelised mõõduvõtmised? „Olgem ausad, ikka sa alati ju tahad sisimas olla naabrist parem. Näiteks koduski, kui vaatad üle aia, siis sa ei taha, et su muru või lilled oleksid kehvemad. Ma arvan, et kõige parem viis ennast tõestada ongi läbi spordi – see on kõige ehtsam ja puhtam viis panna ennast proovile ja näidata, kes on parem.”

67 korral rahvusvärve esindanud Aarna sõnul pakuks äärmiselt head emotsiooni ka see, kui Eesti naiste koondis suudaks omavahelises kohtumises põhjanaabrid alistada. „Kui ma mõtlen, kas koondisega Soome vastu oleks erilisem, siis ma arvan, et mängimine mängimiseks, aga väga eriline oleks see, kui me näiteks võidaks naiste koondisega Soomet. Ma arvan, et see oleks väga vinge. Siin tuleks muidugi mängu see naabrile ärategemine.”

Kuopio naiskond küll hetkeseisuga Aarna teadmiste kohaselt maavõistlusest osa ei võta, aga, kui oleks võimalus, siis tahaks ta vastamisi minna Eesti naiste jalgpalli viimaste aastate valitsejaga. „Ma arvan, et äkki Pärnu vastu võiks mängida. Siis saaks reaalselt aimu, milline vahe on Eesti liigal ja Soome liigal. Sportlikus mõttes oleks see äärmiselt huvitav.”

Signy Aarna kutsub üles ka kõiki naiskondi Eestist osalema maavõistlusel „Kahtlemata on Eesti - Soome 100+ maavõistlus tore üritus. Tulles tagasi naabritevahelise konkurentsi juurde, ongi see hea võimalus näidata, et sa oled naabrist parem ja Eesti liigade naiskonnad saaksid ennast proovile panna Soome liigade naiskondade vastu. Kellegi teise vastu mängida oleks põnev, sest võib olla koduses liigas on juba kõik näod ja võistkonnad nii tuttavad.”

Eesti ja Soome jalgpalliliidud ühendasid jõud, et tähistada mõlema riigi 100. sünnipäeva suure maavõistlusega, milles peetakse ühe päeva jooksul vähemalt 100 mängu. 10. juunil 2017 toimuvale Eesti - Soome 100+ maavõistlusele oodatakse osalema kõiki jalgpalliharrastajaid – nii poisse, tüdrukuid, harrastajaid, professionaale kui ka ranna- ja saalijalgpallureid.

Registreerimine on avatud ettevõtmise ametlikul veebilehel 100games.eu. Ankeedis tuleb märkida võistkonna nimi, kontaktandmed, mänguriigi eelistus ja muu taoline info.