Sergei Zenjov sai Poola karikavõistlustel jala valgeks

Kodumeeskond ROW läks 42. minutil juhtima. Kui teist poolaega oli natuke vähem kui veerand tundi mängitud, suutis Zenjovi koduklubi kahe minutiga kaks väravat lüüa. 77. minutil sai jala valgeks ka Eesti ründetuus ise, vormistades lõpptulemuse, kirjutab Soccernet.

Cracovia peatreener Michal Probierz rääkis mängu kohta: "Me teadsime, et selles mängus on kõige olulisem kannatlikkus. Poolajal pöörasime tähelepanu eelkõige ründajate tegevusele, et väravate toel võimalikult kiiresti mäng enda kasuks pöörata. Pärast pausi oli kohe näha, et mängijad olid enesekindlamad. Loodan, et meie koosseis stabiliseerub ning üksteise usaldus platsi peal kasvab veelgi. Jällegi on mul hea meel tõdeda, et meie mäng hakkab toimima nii, nagu seda oodanud oleme."