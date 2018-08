Sergei Pareiko võib Premium liigas taas väljakule naasta

Levadia pikaaegne varuväravavaht Priit Pikker otsustas ootamatult poole hooaja pealt profikarjääri lõpetada - ta ootab naisega kolmandat last. Pikkeri loobumise järel ongi just Pareiko sunnitud taas kindad kätte tõmbama - Eesti koondise legend oli Levadia pingil juba eilses Premium liiga mängus Kuressaarega.

"Levadial on väga korralik esinumber Sergei Lepmetsa näol. Tema järel on 17-aastane Armands Aparins, kes mängis hiljuti hästi karikamängus Welco vastu," sõnas Pareiko venekeelsele ERR-ile. "Kahjuks sai ta selles kohtumises vigastada ning on kuueks nädalaks audis. Senikaua istun mina pingil teise väravavahina."

Pareiko loodab mõistagi, et teda pole väljakul tarvis, aga vajadusel on ta valmis. "Ma ei kahtle endas, olen heas füüsilises vormis. Teen regulaarselt trenni," kinnitas Pareiko.