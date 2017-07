Septembri alguses mängitakse välja Saarepera karikas

3. septembril, Eesti - Küpros MM-valikmängu päeval toimub teist aastat järjest Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) toetajate karikaturniir, kus läheb mängu Saarepera-nimeline auhind.

Teatavasti mängiti enne okupatsiooni Eesti meistrivõistlusi ettevõtja Eduard Saarepera karikale, hiljem annetati karikas Eesti karikavõistluste auhinnaks. Seetõttu otsustas jalgpalliliit toetajate turniiri auhinnaks olevale rändkarikale panna sümboolselt Saarepera nime, et tänada toetajaid ja juhtida tähelepanu sellele, et jalgpalli toetamine on au sees.

Mullu oktoobris peetud esimesel turniiril teenis esikoha LHV, kellele järgnesid A. Le Coq, Tele2, Betsafe (toona Triobet), Nike, Õhtuleht, MyFitness ja ABC Motors.