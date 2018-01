Seni ainult välismaal mänginud Frank Liivak liitus FC Floraga!

FC Flora jalgpalliklubi andis teada, et meesknnaga liitub senise karjääri välismaal veetnud 21-aastane ründav mängumees Frank Liivak. Liivak sõlmis Floraga kahe aasta pikkuse lepingu.

Viimati FK Sarajevos mänginud 21-aastane poolkaitsja liitus Flora treeningutega jaanuari algul ning on seejärel meeskonna koosseisu kuulunud nii Taliturniiril kui ka treeningkohtumises Malmö FF vastu. Esmaspäeval sai asi ametlikuks ning Liivak sõlmis Floraga lepingu 2019. aasta lõpuni, kirjutab Flora kodulehekülg.

Flora spordidirektor Norbert Hurt ütles, et klubi jaoks on tegemist mängijaga, kelle eesmärk on tuua Flora mängule juurde loovust ja ründeteravust. “Liivakul on selja taga keeruline hooaeg Bosnias, kus ta praktiliselt mängida ei saanudki. Seega tuleb tal kõigepealt taastada hea mänguline vorm,” lisas Hurt.

Varasemalt lisaks Bosniale ka Hispaanias, Itaalias ja Hollandis mänginud Liivakul on kirjas ka kaheksa A-koondise kohtumist, sealhulgas väravad Andorra ja Vanuatu vastu.

Liivak ise väljendas Floraga liitumise üle suurt heameelt, öeldes, et ei tundnud vajadust ilmtingimata välismaal mängida. “Kuna olen üle poole oma karjäärist välismaal mänginud, siis on väga hea tunne kodumaal tagasi olla! Pakkumisi oli ka mujalt, aga tegin otsuse puhtalt mängulist poolt silmas pidades ja usun, et Flora on hea koht oma parima mängu leidmiseks,” lausus värske florakas.

“Eesmärgid klubi poolt on kindlasti kaitsta meistritiitlit ning Euroopas võimalikult kaugele jõuda. Individuaalses plaanis tahan tiimile edusse võimalikult palju panustada väravate ja söötudega ning nautida jalgpalli,” lisas Liivak.

Liivakut võib taas Flora särgis platsil näha juba kolmapäeval, kui halliturniiri kohtumises minnakse vastamisi Nõmme Kaljuga.