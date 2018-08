Selgus Eesti jalgpallikoondis Balti turniiriks

Koosseisu kuuluvad mängijad nii Eesti kui ka Ungari, Soome ja Itaalia liigadest. Välisklubidest liituvad koondisega Inna Zlidnis (Ferencváros), Pille Raadik, Signy Aarna (mõlemad Åland United) ning hiljuti Itaaliasse siirdunud Lisette Tammik, Kristina Bannikova, Eneli Kutter ja Vlada Kubassova (kõik Napoli Femminile). Esialgu arvati koosseisu ka sellest hooajast Küprose klubis Somatio Barcelona mängiv Tiina Trutsi, kuid seoses kohustustega koduklubis ei saa poolkaitsja Balti turniiril koondist aidata. Töökohustuste tõttu jäävad mängudest eemale kaitsjad Liis Lepik ja Ketlin Saar.

Ründaja Katrin Loo sõnul läheb Eesti naiskond turniiril püüdma esikohta. „Viimasest võidust on pikk aeg möödas ja loomulikult on meie eesmärgiks sel aastal võit koju jätta. Oleme vahepeal kõvasti vaeva näinud, et oma mängu täiustada ja tahame tehtud töö realiseerida tulemuseks.”

Viimase kümne aasta jooksul on Eesti teeninud Balti turniiril kuus võitu, viimati saavutati esikoht 2014. aastal. Hiljem on karika enda valdusesse saanud nii Läti kui ka Leedu. „Kõik koondised tahavad paremaks saada ja pingutavad selle nimel. Juhtpositsiooni säilitamine on kindlasti raskem, kui selle jahtimine. See võib olla põhjus, miks teised Balti riigid on meile järele jõudnud. Viimaste aastate tulemusi vaadates näeme, et tasemevahe ei ole tegelikult suur,” rääkis Loo.

Eestis toimus Balti turniir viimati kolm aastat tagasi, kui võrdse arvu punktidega saavutati Leedu järel teine koht. „Kodumängud nii koondise kui ka klubi eest on alati erilisema emotsiooniga. Kindlasti annab kodupubliku toetus võistkonnale palju juurde. Tallinnas mängides on õige aeg, et karikas taas enda pea kohale tõsta,” ütles Loo.

Koondise koosseis Balti turniiril: