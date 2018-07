Saunaõhtu. Flora naaseb Küproselt 0:5 kaotusega

Flora: Mait Toom, Kevin Aloe, Jürgen Lorenz, Madis Vihmann, Gert Kams, German Šlein, Aleksandr Dmitrijev, Mihkel Ainsalu (70. Markus Poom), Rauno Alliku, Rauno Sappinen, Maksim Gussev (76. Frank Liivak).

Enne mängu:

APOEL on juba aastaid kuulunud Euroopas tugevate keskmike sekka: Meistrite liiga alagrupiturniirile jõudmine ei ole selle klubi jaoks juba ammu enam midagi väga erilist. 2012. aastal jõuti Euroopa klubijalgpalli prestiižikaimas sarjas koguni veerandfinaali, mullu piirduti alagrupis Tottenham Hotspuri, Madridi Reali ja Dortmundi Borussia järel viimase kohaga.

Tänavusel suvel saadi aga Meistrite liiga esimeses eelringis lausa šokk-kaotus, kui kahe matši kokkuvõttes jäädi 2:3 alla Leedu meistrile Marijampole Suduvale. Suduvale tõi edu kodus peetud avamängu algus: kõik kolm väravat löödi esimese 19 minutiga ning edasi suudeti pääseda hoolimata sellest, et 180 minutiga tegi APOEL kokku 46 pealelööki, Suduva vaid kaheksa.

Täna kell 20.00 läheb APOEL vastamisi järjekordse Balti klubiga, kui kodus võetakse vastu FC Flora.

Huvitaval kombel on võimalik, et Flora saab järgmises ringis vastaseks taas sellesama Hapoeli, kellele just kaotati: nimelt viis loos APOELi ja Flora paari võitja vastamisi Hapoeli ja Zagrebi Dinamo paari kaotajaga. Selle paari avamängu võitis Dinamo koguni 5:0.