Sardiinia meedia: Klavan töötab Ronaldo taltsutamise nimel

Sardiinia meedia kirjutab, et täna 33-aastaseks saav Klavan treenis küll viimati ülejäänud meeskonnast eraldi, aga endiselt püsib lootus, et laupäevaks on eestlane mänguvalmis. Võimalik osalus selgub järgmistel treeningutel.

Juventus on sel hooajal Itaalia kõrgliigas võitnud kümnest mängust üheksa, tehes esimese viigi kaks vooru tagasi kodus Genoaga. Cagliari on samal ajal püsinud viimases kolmes mängus kaotuseta.