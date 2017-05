Šarapova sponsor toetab venelanna eemalejätmist French Openilt

Maria Šarapovat sponsoreeriva firma Head tegevjuht Johan Eliasch toetab täielikult French Openi korraldajate otsust Venemaa tennisetäht tänavuselt Pariisi tippturniirilt eemale jätta.

"Toetan seda otsust täielikult. Ma ei arva, et erikutseid peaks andma neile, kes on dopingu kasutamisega vahele jäänud," sõnas Eliasch ajalehel The Times. "Olen küll pettunud, kuid reeglid on reeglid."

Samas kritiseeris Eliasch rahvusvahelist antidopingu agentuuri (WADA), kes lülitas Šarapova jaoks saatuslikuks saanud meldooniumi keelatud ainete nimekirja kiirustades ja ilma põhjalike teaduslike uuringuteta.

Teisipäeval teatas Prantsusmaa tenniseliidu president Bernard Judicelli, et "ausa mängu austamise eesmärgil" jäetakse 15-kuulise dopingukaristuse ära kandnud Šarapova tänavu erikutsest ilma.

Venelanna jäi meldooniumiga, mis lisati dopinguainete nimekirja mullu 1. jaanuarist, vahele eelmise aasta jaanuari lõpus Australian Openil. Meldooniumi näol on tegemist Lätis välja töötatud südameravimiga, mida kasutatakse laialdaselt kogu Ida-Euroopas.