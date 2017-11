Sappinenist koondise esiründaja vormimine. Mis roll oleks selles praegu Liivakul?

Eesti jalgpallikoondise ajaloo suurimale väravakütile Andres Operile on pikka aega mantlipärijat otsitud. Viimastel aastatel on skoorimise eest peaasjalikult hoolitsenud keskväljamaestro Konstantin Vassiljev. Viimane aasta on näidanud, et keskväljalt peaks tulevikus hakkama väravaid tulema tänu Mattias Käidile. Siiski on vaja ka resultatiivset ründajat. Pikas plaanis loodetakse Sappinenile.