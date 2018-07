Sappinen: vaid suur ime viiks meid edasi

Valitsev Eesti jalgpallimeister FC Flora kaotas Meistrite liiga esimese kvalifikatsiooniringi avamängus Iisraeli klubile Beer Sheva Hapoel 1:4.

"Väga valus," tõdes Flora ainsa värava löönud Rauno Sappinen, kirjutab ERR Sport. "Kui tahad sellisel tasemega meeskondade vastu midagi saavutada, ei saa selliseid vigu endale lubada. Ma ei ütleks, et see mingi imepunt oli, aga me ei mänginud nende taset lihtsat välja. Oli see siis liigne ärevus või ei ole harjunud sellise tempoga mängima, ei tea täpselt."

Võis kuuajaline liigapaus ka sellele mängule mõjuda? "Arvan, et pigem jäi asi muude asjade taha," ütles Sappinen. "Peame siit tegema väga kiired järeldused, kuidas on vaja rahvusvahelisi mänge mängida. Võõrsil sellist seisu tagasi mängida peaks olema väga-väga suur ime."