Sappinen, Liivak ja teised sõidavad külla tugevale Hispaaniale

Järgmisel nädalal koguneb Eesti U21 koondis, kes valmistub võõrsil peetavaks EM-valikmänguks Hispaaniaga.

Kohtumine leiab aset teisipäeval, 27. märtsil Eesti aja järgi kell 20.30 Loode-Hispaanias Ponferrada linnas Estadio El Toralínil. Noortekoondis koguneb esmaspäeval, 19. märtsil Eestis ning sõidab päev hiljem treeninglaagrisse Inglismaale Boltonisse.

Vigastustest on taastumas äärekaitsja Michael Lilander ja poolkaitsja Mihkel Ainsalu, kes seekord noortekoondisega ei liitu. Kaartide tõttu jätab mängu vahele keskkaitsja Märten Kuusk, kes liitub sarnaselt U21 vanuseklassi mängijatele Mattias Käitile, Martin Millerile ja Andreas Vaiklale A-koondisega maavõistlusteks Armeenia ja Gruusia vastu.

Eesti on kuueliikmelises alagrupis kuuest mängust teenitud ühe punktiga viimasel kohal. Hispaania on seni võitnud kõik neli kohtumist ning juhib tabelit 12 punktiga. Teised koondised on seni pidanud viis kohtumist – Põhja-Iirimaa on teisena kogunud kümme punkti, kolmas on Island seitsme punktiga. Kuue punktiga on vastavalt neljandal ja viiendal kohal Albaania ja Slovakkia.

Eesti U21 koondis:



Väravavahid

Matvei Igonen (02.10.1996) – Lillestrøm SK (NOR)

Karl Johan Pechter (02.03.1996) – Tartu JK Tammeka

Kaitsjad

Silver Grauberg (26.11.1996) – Tartu JK Tammeka (laenul FC Florast)

Henri Järvelaid (11.12.1998) – Tallinna FC Flora

Sören Kaldma (03.07.1996) – Paide Linnameeskond

Marco Lukka (04.12.1996) – Tallinna FC Flora

Martin Mägi (18.06.1996) – Nõmme Kalju FC

Edgar Tur (28.12.1996) – Paide Linnameeskond

Poolkaitsjad ja ründajad

Andre Järva (21.11.1996) – JK Tallinna Kalev

Frank Liivak (07.07.1996) – Tallinna FC Flora

German Šlein (28.03.1996) – Tallinna FC Flora

Markus Poom (27.02.1999) – Tallinna FC Flora

Mark Oliver Roosnupp (12.05.1997) – Tallinna FCI Levadia

Rauno Sappinen (23.01.1996) – KFCO Beerschot Wilrijk (BEL, laenul FC Florast)

Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – Nõmme Kalju FC

Herol Riiberg (14.04.1997) – Tallinna FC Flora

Magnar Vainumäe (19.04.1998) – Paide Linnameeskond

Peatreener: Karel Voolaid

Abitreener: Ats Sillaste

Väravavahtide treener: Andrus Lukjanov

Füsioterapeudid: Martin Kiho, Priit Ailt

Arst: Timo Rahnel

Mänedžer: Ljubov Lobõševa