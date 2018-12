Sander Puri raskest loosist: Saksamaa on väikses mõõnas, peaksime kodus võitma!

"Hollandiga oleme ju kodus viiki mänginud, ei tohiks probleeme olla. Saksamaa on ka väikses mõõnas - peaksime kodus võitma! Põhja-Iirimaad on juba võidetud. Valgevene on ka meie masti meeskond. EM-ile minekuga ei tohiks probleeme olla!" viskas Puri nalja.

Tõsisemal toonil jätkates nentis ta siiski, et finaalturniirile pääsemine oleks hirmraske ülesanne ükskõik millises grupis. "Tegelikult väga-väga raske grupp. Midagi pole öelda. Samas on end hea proovile panna nende meeskondade vastu. Ükskõik millisest grupist oleks EM-ile väga raske saada. Tuleb rahul olla sellega, mis loositi."

Paar Eesti koondise mängijat jälgis 2020. aasta EM-valikturniiri loosimist Lilleküla staadionil Ampsu pubis. Vaata, kuidas reageerisid kohalviibinud, kui Eesti sildike loosipotist välja võeti ja selgus, et meie esimesed kolm vastast on Holland, Saksamaa ja Põhja-Iirimaa. Hiljem loositi meie alagruppi veel ka Valgevene.