Saku sai nulljäätmetega uue kunstmuruväljaku

Põhjaliku uuenduskuuri läbinud täismõõtudes kunstmuruväljak Harjumaal Sakus on nüüd pehmem ja sportlasesõbralikum kui iial varem. Staadioni kunstmurukihi alla paigaldatud 2 cm paksune pehmenduskiht vähendab jooksmisel põrutust ning tänu sellele ka võimalikke vigastusi tulevikus.

Staadioni renoveeris Advanced Sports Installations Europe AS (ASIE), kel on kogemusi kunstmuruväljakute ehitamisel üle maailma. Tänavu on ettevõte rajanud umbes 130 staadionit, kuid neist vaid kaks Eestis – lisaks Sakule paigaldati uus kunstmuruväljak Haapsalu linnastaadionile.

ASIE omaniku Raul Lättemägi sõnul oli Saku staadioni renoveerimine ainulaadne seetõttu, et mitte grammigi vanast kunstmurust ja täitematerjalist ei läinud prügimäele. “Kõik kasutusel olnud materjalid korjati kokku ning saadeti taasringlusesse suunamiseks Põltsamaale, kus aasta lõpus plaanime avada esimese omataolise plasti ümbertöötlemise tehase Eestis,” rääkis Lättemägi. "Sellist jääkmaterjali tekib vana kunstmuruväljaku ülesvõtmisel tavaliselt umbes 40 kuupmeetrit ehk kaks veoauto koormatäit.”

Vana väljaku eemaldamine ja uue väljaku paigaldamine ilma jäätmeid tekitamata on võimalik tänu ettevõttes välja arendatud Arena tehnoloogiale. Kui täismõõtudes kunstmuruväljaku renoveerimisel on vaja ümber töödelda 250-300 tonni erinevaid materjale, siis Arena võimaldab materjalid sorteerida, kuivatada, puhastada ning neid täies mahus taasringluses hoida. Saku väljaku uuendamisel koguti kogu vana kunstmurukate ning liiva- ja kummitäide liigiti kokku, et neid eraldi taaskasutada.