Saarlased võtavad osa Gotlandil toimuvatest Saarte mängudest

Laupäeval Gotlandil algavatel Saarte mängudel osalev Saaremaa jalgpallimeeskond mängib alagrupis Shetlandi, Ahvenamaa ja Guernseyga, kelle võitu peab treener Jan Važinski igati võimalikuks.

Važinski ütles, et alagrupis on kõik tuttavad vastased. "Kõige keerulisem on ennustada esimest vastast Shetlandi, kes võib olla mängudel väga tugeva koosseisuga, kuid samas ka võistkonnaga, kus pole kõik paremad kohal," rääkis treener Jalgpall.ee-le, lisades, et tegu tüüpilise briti jalgpalli esindajaga.

Treeneri hinnangul on teine vastane Ahvenamaa saarlaste jaoks samuti tõsine pähkel. "IFK Mariehamn on Soome meister ja nende noortetöö on heal tasemel," lausus ta. "Tavaliselt on nad väljas U19 meeskonnaga, keda toetavad mõned kogenumad mängijad, kuid mänguklassi neil jagub."

Alagrupi viimane vastane on kahe aasta eest Jerseyl mängitud turniiri võitja Guernsey, kes on alati favoriit ja komplekteeritud heade mängumeestega. "Kõigi vastu on vaja maksimaalselt pingutada," lisas Važinski.