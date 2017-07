Saaremaa noorte jalgpalliturniir lõppes rusikalöökide ja pidamata finaaliga

Iga-aastane rahvusvaheline Saaremaa Cup noorte jalgpalliturniir sai täna kurva lõpu: 2003. aasta vanusegrupi esikohamäng jäi sootuks pidamata, sest finaalis kohtuma pidanud FC Kuressaare ja JK Laagri HK / AMJK poiste vahel läks eelmisel õhtul kakluseni viinud arveteklaarimiseks.

"Kell oli juba 22, meie poisid olid koolimajas oma tubades. Siis tungiti sinna sisse, hakati ülbitsema, sülitama ja muudmoodi laamendama, näiteks putsasid WC-pottidesse viskama. Need olid kindlasti Kuressaare meeskonna mängijad," kirjeldas külaliste treener Andrus Mitt ebameeldivat vahejuhtumit.

Sellega lugu paraku ei piirdunud. "Vahepeal käidi ära abiväge kutsumas. Kui suurema jõuguga tagasi tuldi, trügiti juba tubadesse. Öeldi: "Kui puudutad, annan lõuga!" Kui meie omad püüdsid neid toast välja lükata ehk end kaitsta, lõi üks kohalik - tema ei olnud FC Kuressaare mängija - meie poissi rusikaga näkku. Ülemäära tõsiseid vigastusi ta ei saanud, küll aga kurdab siiani peavalu üle.

Ka silmaalune on piisavalt sinine," vahendas Mitt.

” Poisid olid täielikus šokis. Otsustasime koos, et meil ei ole pärast juhtunut võimalik minna finaali mängima. Andrus Mitt

Endine väravakütt ja nüüdne noortetreener Mitt soovis omanimese jalgpallikooli poistega veeta suvisel Saaremaal ilusa nädala. Paraku... "Poisid olid täielikus šokis. Otsustasime koos, et meil ei ole pärast juhtunut võimalik minna finaali mängima. Seepeale teatasid turniiri korraldajad, et mõlemad finaali jõudnud meeskonnast on turniirilt eemaldatud. Põhjenduseks toodi: "Ju siis olid mõlemad süüdi." Poisid said ka teist korda vastu pead," kahetses Mitt.

Korraldaja: kahju, aga kõik ei pruugi olla nii must-valge

"Kahtlemata on äärmiselt kurb, et meie turniiril midagi sellist üldse juhtuda sai. Valus kogemus, millest püüame edaspidi õppida. Eelkõige peame mõtlema, kuidas majutuskohtades paremini turvalisust tagada," lausus turniiri peakorraldaja ja FC Kuressaare noortetreener Jan Važinski.

Ta lisas, et Laagri poistele ei antud medaleid, kuna nad ei ilmunud finaalmängule. Samuti ei soostunud Važinski juhtunus nägema Kuressaare poole ainusüüd. "Ses vanuses poiste vahel ei pruugi kõik olla nii must-valge, kui mõnele võib tunduda. Kuulad mõlemad poolt, ja üht tõde pole. Rääkisime ka samas koolis olnud Rakvere poistega - nemad ütlesid, et mõlemad ülbitsesid. Väidetavalt õrritanud Laagri poisid meie omasid: "Kui olete nii julged, tulge siis siia!""

Kas Kuressaarel on plaanis oma poistest kedagi karistada? Važinski: "Meeskond sai esimese karistuse esikohast ilmajäämisega. Olnuks lööja meie klubi mängija, järgneks mõistagi karmid otsused. Aga see oli tavaline linnapoiss. Ma ei tea, mõtleme, mis veel teha annab."

Mitt aga tundis lisaks pahameelt, et Važinski andis talle lubaduse, mida pidada ei suutnud. "Ta rõhutas turniiri esimesel päeval mulle eraldi: ole mureta, võid õhtusöögile tulla, meil on sel ajal koolimajas topeltvalve. Lisaks äratas kahtlust, et sissetungijatele hoidis ust lahti üks kohalik neiu. Pärast Važinski küll vabandas, aga see ei teinud juhtunut olematuks."