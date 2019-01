Saalijalgpalli karikafinaal toimub tänavu Võrus

Seni on selgunud üks finalistidest, kui II liigas mängiv Rõuge Saunamaa oli kindlalt üle aste kõrgemal pallivast Sillamäe JK Dinast. See tähendab, et Rõuge Saunamaa mängib finaalis juba teist korda viimase kolme aasta jooksul – 2017. aastal jäädi põnevas finaalmängus alla Tallinna SK Augur Enematile.

Lõuna-Eesti meeskonna vastaseks on tänavu SK Augur Enemat või Viimsi FC Smsraha, kui kaks Betsafe saaliliiga tippmeeskonda mängivad oma poolfinaali kolmapäeval, 6. veebruaril kell 20.40 Viimsi Kooli Spordikompleksis.