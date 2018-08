Rogic tunnistas, et Levadia jaoks on tiitlirong läinud

"Meil on väga väikesed võimalused sel aastal tiitel võita. Aga muidugi me ootame, et kõik valmistuksid järelejäänud mängudeks nii nagu vaja. Lõppude lõpuks pead sa ikka uskuma ja võitlema lõpuni, kuid reaalselt oleme me tiitlist juba väga kaugele jäänud," tõdes serblane.

Tänast mängu lahates märkis Rogic, et kahe Tallinna klubi tasemevahe ei ole hetkel nii suur, nagu skoor näitab. Mängu otsustavaks tabamuseks nimetas ta 71. minuti penaltit, millest Zakaria Beglarišvili lõi Flora eduseisuks 2:0.

"Taktikaliselt oli mäng täpselt selline, nagu me ootasime. Mõlemad meeskonnad näitasid selgelt, kuidas nad tahavad mängida. Flora on vasturünnakutel ja standardolukordades väga ohtlik ning nad kasutasid selle täna ära," rääkis Rogic.

"Kahe meeskonna erinevus ei ole tegelikult selline, nagu skoor näitab. Meil oli teise poolaja alguses palju häid võimalusi - Rasmus Peetson tabas latti ja Mait Toom tegi mõned väga head tõrjed. Mäng oleks võinud minna mõlemas suunas. Lõpuks kaotasime me palli tsoonis, kus seda Flora vastu kindlasti teha ei tohiks - oma väljakupoolel. Sellest said nad väga hea kontra, millest sündis lõpuks penalti. Mul jääb üle vaid Flora mängijaid selle teenitud võidu puhul õnnitleda!"

"Teise poolaja algusest penaltini olime me kindlalt domineerivam meeskond. Meil oli olnud kolm-neli head võimalust ning ma ootasin hetke, millal me viigistame. Aga siis tuli teine värav, mis meie tiibu kärpis. Võib öelda, et see oli mängu otsustav moment," lisas Rogic.