Rogic: isegi kui tuleme meistriks, ei saa me olla väga rõõmsad

"Teine-kolmas koht on küll mängus, aga meistritiitli mõttes pole kaotada midagi. Ma arvan, et see peaks meile pigem andma kerge vabaduse," ütles Henn ETV spordiuudistele.

"Tuju on meil hea, sest võitlus jätkub ja isegi võimalus, et võime endiselt meistriks tulla, on kuni lõpuni elus," sõnas Rogic. "Kui tahad mängida suurtes meeskondades ja võidelda karikate nimel, siis pead oskama pingetega toime tulla ja kogu aeg selle surve all mängima."

Kas tiitlist ilma jäämine oleks Flora jaoks suur pettumus?

"Võib-olla emotsionaalses mõttes, kuna oleme esikohale lähedal, oleks sellega mõnda aega raske leppida," ütles Henn. "Kui natuke analüüsida ja objektiivselt vaadata, kuidas hooaega alustasime ja kuidas meie meeskond on muutunud, ei oleks see katastroof."

Hooaja alguses ühendklubi FCI Levadia peatreeneriks asunud Rogic tunnistab aga avameelselt, et pronksiga ta rahule ei jääks: "Ma ei oleks küll otseselt pettunud, aga samal ajal, isegi kui tuleme meistriks, ei saa me olla väga rõõmsad. Kui ka tuleme meistriks, on meil ikka veel väga palju tööd teha ja kui ei tule, siis ka sel juhul tuleb meil veel palju asju ära teha."

