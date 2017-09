Robert Kirss pikendas Nõmme Kaljuga lepingut

23-aastane ründaja Robert Kirss, kes on Nõmme Kaljus viibinud juba pea viis aastat, pikendas oma lepingut klubis veel minimaalselt kaheks aastaks.

”Olen Kaljuga seotud olnud juba pea 5 aastat ja leian, et nii mina mängijana kui klubi on selle aja jooksul kõvasti arenenud. Kalju on hea koht, kus teha mängijana veel samm edasi, sest treenerilt on palju õppida ja meeskonna sisene konkurents kõva,” kommenteeris Kirss omalt poolt.

Ka esindusmeeskonna peatreener Sergei Frantsev näeb Kirsis potentsiaali. ”Robertil on kõik võimalused, et teha mängijana veel üks suur samm edasi ja tema arengu järgmine etapp sõltub eelkõige tema enda pühendumusest,” kommenteeris Frantsev.

Nõmme Kalju jalgpalliklubi president Kuno Tehva lisab: “Mäletan, kui Robert liitus meiega väga noores eas umbes viis aastat tagasi ja teenis oma esimese lepingu. Selle aja jooksul on ta Nõmme Kaljus mitmete treenerite käe all töötanud ning vahepeal ka laenul viibinud, aga ta on kannatanud ja üle elanud ka enda jaoks jalgpallurina raskemad ajad. Minu kui klubi juhi jaoks on oluline, et meie noored ei vali kergema vastupanu teed ja töötavad kannatlikult selle nimel, et just Kaljus tõusta põhikoosseisu mängijaks, kus on Eesti mõistes väga suur konkurents."