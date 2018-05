Ristlaanele andis altkäemaksu Raimo Nõu: mul polnud muud varianti, kui tahtsin, et klubi saaks üldse mingeid trenniaegu

JK Volta endine president, Põhja-Tallinna linnaosa vanem Raimond Kaljulaid on sotsiaalmeedias viidanud Klandorfi võimalikule survele Tallinna Kalevile privileegide andmiseks. „Minule teadaolevalt põhjendas Ristlaan raha küsimist sellega, et üks Tallinna linnavalitsuse liige nõuab temalt hoopis endaga seotud spordiühingu huvidega arvestamist ja ta on spordikeskuse juhatajana seetõttu suure surve all. Kas see on tõsi või mitte, seda ma ei tea.”

Kaljulaid rõhutas Delfile, et ta ei tea, kas Klandorf on püüdnud endaga seotud Kalevile läbi suruda soodsamaid tingimusi. Kuid kuna mees on abilinnapeana ühtlasi linna spordiseltsi juhatuse esimees, täidab ta kahte rolli, mis huvide konflikti tõttu kokku ei sobi. Näiteks eraldas linn spordiseltsile Kalev eelarvest veerand miljonit eurot – tunduvalt enam kui teistele spordiseltsidele. „Kuni Klandorf istub kahel toolil, on kahtlused õhus,” leidis Kaljulaid.

Kaljulaid märkis, et tema teada plaanib spordivaldkonda kureeriv abilinnapea Vadim Belobrovtsev muuta trenniaegade broneerimise süsteemi nüüdsest selgeks ja läbipaistvaks, et kuritarvitamisi edaspidi vältida.

Abilinnapea Kalle Klandorf nentis, et tema töögraafik on sel nädalal sedavõrd tihe, et tal pole võimalik leida ühtegi hetke toimuva kommenteerimiseks. Möödunud nädalal kinni peetud, üle kuulatud ja seejärel vabastatud Toomas Ristlaan ei soostu endiselt telefonile vastama.

Keskkriminaalpolitsei teatas möödunud neljapäeval, et pidas kinni Sõle spordikeskuse juhataha Toomas Ristlaane, kes esialgse kahtlustuse järgi on võtnud ühelt spordikeskuse kliendilt korduvalt altkäemaksu selle eest, et klient saaks endale sobivamaid sportimisaegu, nende eest oleks tasu soodsam ning asjaajamine sujuks kiiremini.

Põhja-Tallinna JK Volta

Alustas tegevust 2016. aasta septembris.

Peatreeneriks on Eesti jalgpallikoondise endine peatreener Tarmo Rüütli

Esindusmeeskond mängib Eesti meistrivõistluste II liigas