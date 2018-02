Rimo Hunt mängib tuleval hooajal Nõmme Kaljus

Jaanuari teises pooles Nõmme Kalju treeningutega liitunud ning välisklubi otsingul olnud Rimo Hunt otsustas siiski kodumaale jääda, sõlmides Kaljuga lepingu pikkusega 1+1 aastat.

"Kaljus on positiivne ja väga meeldiv õhkkond, mis loob head eeldused parimateks tulemusteks," kommenteeris Hunt liitumist klubi koduleheküljele. "Uueks hooajaks on meil vaid üks kindel siht – see on meistritiitel."

32-aastasel ründaja on 136 Premium liiga kohtumisega kirja saanud 60 väravat ning 34 resultatiivset söötu. Kodumaal on Hunt mänginud peamiselt FC Levadia ridades (aastatel 2012-2013 ning 2016-2017), aastatel 2014-2015 pallis ta Kasahstani kõrgliigas FC Kaisaris. Lisaks on Hunt esindanud seitsmel korral Eesti koondist ning on olnud ka ühel korral resultatiivne.

Nõmme Kaljus hakkab Rimo Hunt kandma särginumbrit 33.