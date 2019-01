Rimo Hunt lõpetas profikarjääri. „Olen natuurilt selline inimene, et varumeheks ei sobi”

Rimo Hunt on Eesti jalgpallis olnud omapärane nähtus. Tipptasemele jõudis ta alles 26-aastaselt, kui lõi käed FC Levadiaga. Seejärel on ta Eesti meistrivõistlustel võitnud kaks kuld- ja kolm hõbemedalit ning mänginud kaks hooaega Kasahstani kõrgliigas Kõzõlorda Kaisari meeskonnas. Lõppenud hooajal Nõmme Kalju ridades kuldse autasu kaela saanud Hunt otsustas nüüd, et see jäigi profijalgpallurina tema viimaseks teoks.

„Suures plaanis läksime ilusasti eraldi teed. Neile (Kaljule) mul pretensioone ei ole. Oleksin võinud edasi mängida, kuid teatud põhjustel olen otsustanud profikarjäärile joone alla tõmmata,” tõdes Hunt, et Nõmme klubis oleks ta võinud jätkata, kuid mõlemat poolt rahuldavat kokkulepet lõpuks siiski ei tulnud.