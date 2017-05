Rimo Hundi sõnum Levadia fännidele: platsi päris põlema ei tasu panna

FC Levadia ründaja Rimo Hunt manitses klubi poolehoidjaid, kes Hiiu staadionil ilutulestiku rakette vastu valgusteid lasid.

Levadia fännid olid Nõmme Kalju mänguks koha sisse võtnud Hiiu nn "säästusektoris" ehk väljaspool piirdeaeda, kuhu piletit ostma ei pea. Teisel poolajal lasti käiku kogu kaasas olnud pürotehnika, kuid vaatemängu korraldamiseks polnud kohavalik just kõige õnnestunum olnud. Pooled raketid põrkasid valgusti pealt maha tagasi, paljud neist platsi peale, mistõttu pidi kohtunik paariks minutiks kohtumise peatama. Oli õnn, et keegi tõsisemalt viga ei saanud.

"Päris põlema ei tasu platsi panna. See on ohtlik kõigile, mitte ainult vastasvõistkonnale. Kaasa võiks elada küll emotsionaalselt, aga ikkagi mõistuse piires," sõnas Hunt.

Hundile endale anti enne mängu pidulikult üle Premium liiga esimese ringi parima mängija auhind, mis kujutas endast skulptor Tauno Kangro loodud taiest. Hunt oli trofee üle äärmiselt uhke.

"Saada selline taies Eesti tuntuimalt skulptorilt... Tundub, et proportsioonid on natuke paigast ära. Aga ma olen väga uhke," ütles Hunt, raske skulptuur süles. "See on päris raske. Selle võib kodus panna ükskõik kuhu, lastel pole seda lihtne liigutada."

Levadia võitis Kaljut 2:1 ning jätkab pärast 11 mängu Premium liigas kaotuseta. Üheksa võidu kõrvale on lubatud vaid kaks viiki. FC Flora jääb neist tabelis maha kolme, Kalju juba kuue punktiga.