Riigireetmises kahtlustatav Metsavas on aktiivne hobijalgpallur

Metsavas on IV liigas palliva Maarjamäe FC Igiliikuri mängija. Sel hooajal on ta protokolli kuulunud seitsmes mängus ning väljakule jooksnud viies, vahendab Soccernet.

Igiliikurisse on ta kuulunud alates 2015. aastast, eelnevalt mängis ta pikki aastaid Kaitseliit Kalevi võistkonnas. Liigajalgpalliga tegi ta algust 2004. aastal Kaitsejõudude SK-s ehk on seeläbi juba 15 aastat Eesti meistrivõistlustel osalenud. Metsavas on mänginud ka saalijalgpalli meistrivõistlustel.