Reim võidust Vanuatu üle: meie mängijad ei olnud vastaste stiiliga harjunud

Eesti jalgpallikoondise peatreener Martin Reim tõdes pärast 1:0 võitu Vanuatu üle, et vastaste kiire ja füüsiline mäng ei teinud kohtumist eestlaste jaoks lihtsaks.

"See oli meie mängijate jaoks üks ebatavalisemaid mänge. Enamus mängijaid pole sellist tüüpi vastasega või üldse selliste olude ja sellist stiili jalgpalliga harjunud ja arvan, et esimesed 15 minutit oli ikka selline... No oli teada, et nad on kiired ja nii, aga nüüd nähti seda päriselt. Üks on seda vaadata telekast, aga nüüd näha ise, missuguse hurraaga tullakse," rääkis Reim Soccernet.ee-le.

"Nii kui saime lihtsad söödud ettepoole ja ise jooksma sinnapoole, siis tegelikult esimesel poolajal kodumeeskond tõmbas kohe ka tagasi. Mängu jooksul kohanesime ja kahju on sellest, et meil oli paar nii head võimalust, mis oleks pidanud panema võrku ära, millega oleks saanud mängu lukku panna. 1:0 skoori pealt oli ohtlik, kui võtta teise poolaja lõpus mõni üksik kord, kui kastis nurgast läbi tuldi."

Eestile tõi lõpuks heitlikus kohtumises võidu Frank Liivaku 29. minuti värav.