Reim Vaštšuki teemast: meedia küttis selle üle, me ei ole tülis

Hiljuti kerkis taas üles Vaštšuki personaalküsimus - Reim vihjas enne koondise Katari laagrisse sõitmist, et ründaja peaks esmalt näitama üles soovi Eestit esindada. Bulgaarias leiba teeniv edurivimees vastas sellele Õhtulehe veergudel teravalt, väites, et ta soovib Eestit esindada, aga mitte sellist, kes tema kohta s*tta ajab.

Reimi sõnul ei ole tal isiklikus plaanis Vaštšukiga probleeme. "Vaštšuki-teema on rohkem ajakirjanduse poolt üles kütetud. Me ei ole tülis. See, mis on olnud, on olnud, aga ei välista samas midagi. Kui näeme, et mängija on tasemel, et teda koondises proovida, siis ka kutsume. Kui näeme, et ei ole, siis ei kutsu. Nii lihtne see ongi," rääkis Reim Soccernet.ee-le.

"Ta ei ole ju Bulgaarias eriti mängida saanud. Viimati sai ta pidevalt platsile Läti liigas, kusjuures Tristan Koskor lõi Eesti liigas tunduvalt rohkem väravaid. Ma pean Eesti ja Läti kõrgliigasid taseme osas suhteliselt võrdseteks. Kui Vaštšuk on Bulgaarias põhimees ja lööb väravaid, on jutt hoopis teine," räägib Reim.

Mullu Fääri saartel mänginud ja praegu Viljandi Tulevikuga harjutavat Kaimar Saagi pole Reim unustanud, aga ei näe, et ta suudaks Henri Anieri või Rauno Sappineni üle mängida.