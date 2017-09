Reim teatas koosseisu mängudeks Gibraltari ja Bosniaga, Vassiljev võib jõuda maagilise tähiseni

Eesti koondise peatreener Martin Reim kutsus eelseisvateks maailmameistrivõistluste valikmängudeks koosseisu 23 meest.

7. oktoobril on Portugalis Algarves vastaseks Gibraltar ning teisipäeval, 10. oktoobril võtavad Kalevipojad kodusel Lilleküla staadinil vastu Bosnia ja Hertsegoviina.

Platsile pääsemise korral ootab päris mitut mängijat ees koondisejuubel: Enar Jäägeril on enne oktoobrit kirjas 123, Dmitri Kruglovil 109, Konstantin Vassiljevil 98, Taijo Tenistel 58, Mihkel Aksalul 34, Ilja Antonovil 33, Sergei Mošnikovil 29, Artur Pikal 19, Joonas Tammel 9 ja Mattias Käitil 8 koondisemängu.

Eesti koondise koosseis eelseisvateks MM-valikmängudeks:

Väravavahid

Mihkel Aksalu (07.11.1984) – Seinäjoki JK (FIN) 34/0

Marko Meerits (26.04.1992) – Vaasa PS (FIN) 7/0

Mait Toom (07.05.1990) – Tallinna FC Flora 0/0

Kaitsjad

Enar Jääger (18.11.1984) – Vålerenga IF (NOR) 123/0

Ragnar Klavan (30.10.1985) – Liverpool FC (ENG) 120/3

Dmitri Kruglov (24.05.1984) – FCI Tallinn 109/4

Taijo Teniste (31.01.1988) – Sogndal Fotball (NOR) 58/0

Karol Mets (16.05.1993) – NAC Breda (NED) 41/0

Ken Kallaste (31.08.1988) – Korona Kielce (POL) 36/0

Nikita Baranov (19.08.1992) – Kristiansund BK (NOR) 22/0

Artur Pikk (05.03.1993) – klubita 19/1

Joonas Tamm (02.02.1992) – Tallinna FC Flora 9/0

Karl Mööl (04.03.1992) – Nõmme Kalju FC 4/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Konstantin Vassiljev (16.08.1984) – Piast Gliwice (POL) 98/23

Ats Purje (03.08.1985) – Kuopio PS (FIN) 62/9

Sergei Zenjov (20.04.1989) – KS Cracovia (POL) 60/12

Henri Anier (17.12.1990) – FC Lahti (FIN) 40/7

Ilja Antonov (05.12.1992) – NK Rudar Velenje (SVN) 33/1

Siim Luts (12.03.1989) – Bohemians 1905 (CZE) 31/2

Sergei Mošnikov (07.01.1988) – Kemi PS (FIN) 29/1

Mattias Käit (29.06.1998) – Fulham FC (ENG) 8/3

Artjom Dmitrijev (14.11.1988) – Nõmme Kalju FC 5/0

Brent Lepistu (26.03.1993) – Tallinna FC Flora 4/0