Reim teatas koosseisu mängudeks Belgia ja Lätiga

Eesti koondise peatreener Martin Reim kutsus eelseisvateks kohtumisteks Belgia ja Lätiga rivistusse 25 mängijat.

Koosseisus on kaheksa mängijat Eesti, neli Norra, kolm Soome, kaks Inglismaa, Poola, Valgevene ja Šotimaa ning üks Tšehhi Vabariigi ja Aserbaidžaani liigast.

Eesti - Belgia MM-valikmäng toimub 9. juunil A. Le Coq Arenal. Piletilevis on saadaval veel vaid 800 pääset.

Läti - Eesti maavõistlus toimub 12. juunil Riias Skonto staadionil. Eesti poolehoidjad saavad pääsmeid soetada siit.

Eesti koondise koosseis mängudeks Belgia ja Lätiga:

Väravavahid

Mihkel Aksalu (07.11.1984) – Seinäjoki JK (FIN) 31/0

Marko Meerits (26.04.1992) – Vaasa PS (FIN) 6/0

Mait Toom (07.05.1990) – Tallinna FC Flora 0/0

Kaitsjad

Enar Jääger (18.11.1984) – Vålerenga IF (NOR) 121/0

Ragnar Klavan (30.10.1985) – Liverpool FC (ENG) 118/3

Taijo Teniste (31.01.1988) – Sogndal Fotball (NOR) 54/0

Ken Kallaste (31.08.1988) – Korona Kielce (POL) 33/0

Nikita Baranov (19.08.1992) – Kristiansund BK (NOR) 18/0

Artur Pikk (05.03.1993) – FK BATE Borisov (BLR) 17/1

Karl Mööl (04.03.1992) – Nõmme Kalju FC 4/0

Madis Vihmann (05.10.1995) – Tallinna FC Flora 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Dmitri Kruglov (24.05.1984) – FCI Tallinn 107/4

Aleksandr Dmitrijev (18.02.1982) – FCI Tallinn 103/0

Konstantin Vassiljev (16.08.1984) – Jagiellonia Białystok (POL) 95/23

Ats Purje (03.08.1985) – Kuopio PS (FIN) 60/8

Sergei Zenjov (20.04.1989) – Gabala FK (AZE) 56/11

Karol Mets (16.05.1993) – Viking Stavanger (NOR) 38/0

Henri Anier (17.12.1990) – Inverness Caledonian Thistle FC (SCO) 36/7

Siim Luts (12.03.1989) – Bohemians 1905 (CZE) 29/2

Sergei Mošnikov (07.01.1988) – FK Minsk (BLR) 28/1

Henrik Ojamaa (20.05.1991) – Dundee FC (SCO) 26/0

Mattias Käit (29.06.1998) – Fulham FC (ENG) 4/2

Janar Toomet (10.08.1989) – Nõmme Kalju FC 4/0

Artjom Dmitrijev (14.11.1988) – Nõmme Kalju FC 4/0

Brent Lepistu (26.03.1993) – Tallinna FC Flora 3/0