Reim järjekordsest ülikiirest väravast: see on herkulopudru moosiga

Eesti jalgpallikoondis teenis aasta viienda võidu, kui võõrsil alistati 3:0 Malta. Sarnaselt aasta teisele 3:0 võidule, kui alistati Horvaatia, siis ka sel korral lõid eestlased avavärava juba esimesel minutil.

Kui aastaid on Eesti koondis olnud hädas just kohtumiste algustega, siis tänavu on suudetud seda osa parandada. “Saladus on herkulopudru moosiga,“ viskas Eesti koondise peatreener Martin Reim esmalt nalja.

“Tegelikult on väga oluline olla kohe kohtumise alguses mängus sees. Oleme üritanud seda rõhutada. Kui vastane ei ole nii hästi valmis, siis tuleb need olukorrad kohe ära kasutada. Rauno oli täna tubli ja kasutas võimaluse kohe ära. Tal on hea nina selliste situatsioonide peale,“ kiitis Reim avavärava löönud Rauno Sappineni.

Reimi sõnul saadi kiirele avaväravale vaatamata proovida elemente, mida enne mängu plaaniti. “Eks kiire avavärav jätab mängule kohe pitseri ja annab värava löönud meeskonnale enesekindluse,“ sõnas ta. “Mängu põhiosa läks ikka samamoodi. Eelmine kohtumine (0:3 kaotus Soomele) ei olnud kõige õnnestunum ja kõik tahtsid end tõestada. Tahtsime olla agressiivsemad ja rünnata ka suuremate jõududega.“

Reimi sõnul üritati teisel poolajal teadlikult võtta vähem riske ja seetõttu ei olnud mäng teisel kolmveerandtunnil nii hoogne nagu avapoolajal. “Kuna juhtisime 2:0 ja ka esimesel poolajal oli meil palju ohtlikke pallikaotusi, siis pidime olema väljakul targemad. Üritasime rohkem palli hoida ja mängida olukorrad kindlamalt välja. Mõned korrad tegutsesime liialt rutakalt ja tegime rumalaid eksimusi.“