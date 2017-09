Reim enne kohtumist Küprosega: peame end julgemalt avama ja ründama

Eesti jalgpallikoondise peatreener Martin Reim tõdes enne homset MM-valikmängu Küprosega, et saareriigi koondist ei tohi alahinnata.

"Minu meelest on tegu vaat et kõige aktiivsema ja tehnilisema võistkonnaga meie alagrupis. Nende kvaliteet on väga hea ja tuleb kindlasti väga huvitav mäng," kiitis Reim Küprose tiimi. "Nad mängivad Kreekale sarnaselt läbi äärte ja tsenderduste ning on palliga väga head."

Neljapäeva õhtul, kui Eesti Kreekaga viigistas, sai Küpros samal ajal kirja suurepärase võidu - koduplatsil mängiti Bosnia ja Hertsegoviina vastu end välja 0:2 kaotusseisust ning kirjutati tabelisse 3:2 võit.

"Ütlesin ka enne võõrsilmängu nendega, et imestan, kuidas nad pole varem suuremaid võistkondi rohkem üllatanud ja et see on aja küsimus. Bosnia enda mäng mängis ka rolli, nende hoolsus ei olnud vajalikul tasemel ning nad ei suutnud pärast kaotusseisu jäämist enam tagasi tulla. Küpros lahendas oma võimalused hästi ja nad oleksid võinud isegi veel väravaid lüüa. Ründes tuleb meile vastu loovam võistkond kui Kreeka ja kindlasti ka ründavam."

Eesti meeskond läheb Reimi sõnul platsile selgelt ründavama mentaliteediga kui neljapäeval Kreeka vastu.

"Mõlema vastase [Kreeka ja Küprose] vastu suutsime võõrsil taga nulli hoida ja kaitsetöö on olnud korralik, aga ründefaasis on olnud puudujääke. See on kodumängu teema, kus end ka julgemalt avada ja rünnakule minna," rääkis Reim.

"Eks meil kindlasti omad plaanid on. Kodumängudes oleme rohkem rünnakule panustanud kui võõrsil. Taga läheb olukord avatumaks, aga kindlasti tahame väravaid lüüa."

Konstantin Vassiljevi ja Siim Lutsu mänguks valmisolek selgub tänaõhtuse treeningu ajal. Mõlemad mehed jäid matšist Kreekaga kõrvale. "Täna on peaproov mõlemale mängijale - kas nad on võimelised homme mängima või mitte. Treeningutel on nad järjest rohkem kaasa saanud teha."

Lisaks neile on küsimärgi all ka vasakäär Ken Kallaste. "Ken sai mängus Kreekaga korraliku puuka, mis teda teisel poolajal piinas ja mistõttu ta lõpuks ka välja vahetasime."

Mängukeeldu kandva Ragnar Klavani asemel on koondise kapten homme ilmselt Mihkel Aksalu. Keelu alt on vabanenud Karol Mets ja Artjom Dmitrijev.

Eesti ja Küprose MM-valikmäng toimub A. Le Coq Arenal pühapäeva õhtul kell 19.