Reim Artjom Dmitrijevi punasest kaardist: tal kadus reaalsus ära, see oli rumal viga

Eesti jalgpallikoondise peatreener Martin Reim oli pärast 0:2 kaotust Belgiale nördinud, kuid tunnistas, et võib valitud taktikaga rahule jääda.

"Teadsime juba enne, et tuleb keeruline mäng. Mängu käik näitas seda, et see mäng muutus veel ülikeeruliseks. Vähemuses mängida 60 minutit Belgia-suguse võistkonna vastu ei ole kerge ülesanne. Selle koha pealt ei saa ma poistele midagi ette heita, tahe ja võitlus, mis neil sees olid, selle nad väljakule jätsid," sõnas Reim mängujärgselt pressikonverentsil.

Oma osa jäi Eesti lootsi sõnul ka Artjom Dmitrijevi punase kaardi taha. "Vähemuses mängimine röövis meilt võimaluse või jõu lahingut rohkem anda. Üritasime mängu elus hoida hetkeni, et üritada viigiväravat. Nii, kui me natukenegi liine avasime, tuli teine. Taktika oli selles mõttes õigesti valitud - Belgia sai küll palju pealelööke, aga distantsilt, väga palju ohtlikke läbisööte neil anda ei õnnestunud."

"Kaitsetöö oli okei. Rünnakul saame kindlasti paremini teha, tänu sellele, et mängijaid väljakule lihtsalt ei jätkunud."

Belgia avavärav jäi Mihkel Aksalu hingele, kuid ülejäänud mängu osas jäi Reim puuriluku tegutsemisega rahule.

"Ma arvan, et kindlasti on Belgia koondis Soome liiga tasemest mitme sammu võrra ees. Ma ei saa eitada, et esimene värav natuke tema hingele jääb, aga üldiselt oli ta väravasuul nii, nagu number üks väravavaht seda tegema peab. Me ei oska öelda, mida mäng oleks toonud, kui seda väravat poleks olnud. Kui enne suutsime häid tsenderdusi värava alt eemale hoida, siis nüüd oli väike taktikaline valearvestus äärel ja uue muru pealt põrkas see pall halvasti. Aga ma arvan, et Miku oli okei."

Rumala punase kaardi teeninud Artjom Dmitrijevi suunas oli Reim kriitilisem. "Tundub jah, et võib-olla isu ja tahtmine oli nii suur, et reaalsus kadus vahepeal ära. Eks ta rumal viga oli - täiesti keskväljal, ega siin midagi öelda ei ole. Tahaks küll kohtunikku süüdistada, aga šotlased on karmi mänguga harjunud ja seda ei saa teha."

Hoolimata sellest näeb Reim Dmitrijevi Eesti keskväljal ka tulevikus. "Artjom Dmitrijev on praegu Mattiase [Käidi] kõrval mänguliselt parim valik. Võimsuse ja füüsilise poole pealt. Midagi ei ole teha, valik on selline. Tagantjärele oleks ju võinud kellegi teise panna, aga küll Artjom hakkab ka mängima."