Reim andis Eesti koondisest unistavale Beglarišvilile lootust

Kanal 2 saade "Radar" käis oktoobri lõpus FC Flora poolkaitsjaga kodakondsuseksamil, mis sai sooritatud edukalt. Täna tegi Gruusia passist loobuv Beglarišvili ka keeleeksami, mille tulemused selguvad nädala pärast.

Eesti koondis plaanib tavapäraselt aasta lõpus toimunud nn B-koondise turnee korraldada jaanuaris, ühe variandina on meediast käinud läbi Aafrika reis.

"Sõprusmängud on sellised kohad, kus saab erinevaid mängijaid proovida. Kindlasti on ka Zakaria selles suures nimekirjas," lausus Reim. "Kindel on see, et peame kaasama nooremaid, endisi U21 koondise mängijaid, et neile mängutunnetust anda. Seni hoidsin ma neid pigem U21 meeskonna juures, et nad saaksid mängida, mitte A-koondises pingil istuda, aga nüüd on vaja pinki pikemaks kasvatada. On näha, et king pigistab," sõnas Reim.

Kindlasti seisab Eesti jalgpalliliidul Beglarišvili kodanikuks saades ees ka pisut paberimäärimist, sest ta on varem ühe sõprusmängu pidanud Gruusia eest.

Beglarišvili lõi tänavu Premium liigas 30 väravat, saades väravaküttide edetabelis Nõmme Kalju ründaja Liliu (31) järel teise koha. Resultatiivsete söötude edetabelis troonis ta 22 sööduga Dmitri Kruglovi (18) ees.