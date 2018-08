Rauno Alliku peab pühapäevase Kalju mängu asemel torti küpsetama

Alliku lõi palli frustratsioonist kaugele 85. minutil, mil Flora väljakupoolel oli määratud karistuslöök Levadiale. Kohtunik tõlgendas seda tahtliku mängu viivitamisena ning karistas hoiatuskaardiga. Kaks minutit hiljem vahetati ta välja Maksim Gussevi vastu, kes ilmselt pühapäevalgi Alliku koha algrivistuses peab võtma.

Flora peatreener Jürgen Henn tunnistas, et on Alliku peale pahane, kuid samas mõistab hoolealuse tegu. "Olen pahane. See on tort meeskonnale! Kui suurt torti on vaja, vaatame pühapäeval. Kui Gussev värava lööb, siis ei pea tegema," lõõpis Henn.

"See on rumal, aga samas ka mõistetav. Kes jalgpalli sees on olnud, saab aru. Kõrvaltvaatajale tundub küll ülilihtne - et ära mine selles olukorras närvi. Aga eriti sellistes mängudes, kus adrenaliin on kõrge ja võitlus pidevalt käib, siis korraks ennast maa peale ja kainelt mõtlema panna ei ole kerge."