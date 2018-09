Raudteederbi järelkajad | Flora peatreener: vaatame, äkki peab hoopis Gussev tordi tooma

Kalju abitreener Terehhov nõustus Henniga: "Tulemus on õiglane. Alustasime paremini ja läksime seepärast ka juhtima. Ainuke kontra, mis me neile lubasime, lõppes väravaga. Teine poolaeg oli võrdne mäng. Läksime võidu peale mängima, aga liigset riski ei tahtnud kumbki võtta. Kui võimalik oli, siis rünnati, kui ei, üritati kinni hoida punktist. Üks omavaheline mäng on meil veel jäänud - see ilmselt otsustab! Kaks punkti on vahet. Mõlemal meeskonnal on kõik veel enda kätes."

Ainsana tunnistas ajakirjanike ees pettumust Kalju juhtvärava autor Robert Kirss: "Riietusruumis oli meeste nägudelt näha, et kõik tahtsid võita. Olime domineerivam meeskond ja tekitasime paremaid võimalusi. Oli teada, et Flora on üleminekutel ohtlik ning ühe sellise võimaluse kasutasidki nad ära. Aga ka meie tegime väga hea mängu. Oleks kolm punkti ära võtnud, oleks väike puhver viimasteks mängudeks sees, aga pole hullu. Lähme ise võiduka lõpuni!

Kalju säilitas tabelis viiepunktise edu, kuid Floral on veel üks edasi lükatud kohtumine Pärnu Vaprusega varuks. Mõlemad meeskonnad peavad veel kõikide rivaalidega läbi mängima, sealhulgas Levadiaga. Omavahel kohtutakse veel 7. oktoobril Lillekülas.

Tabel: 1. Kalju 64 punkti, 2. Flora 59, 3. Levadia 56, 4. Trans 45, 5. Tammeka 38, 6. Paide 36, 7. Kalev 22, 8. Tulevik 17, 9. Kuressaare 14, 10. Vaprus 10.