Rannavutikoondis pani Hispaanias aluse tulevaks hooajaks

„Saksamaa eesotsas on alates sellest aastast uus peatreener, mistõttu oli esimeseks mänguks mõnevõrra keeruline valmistuda. Võtsin aluseks nende möödunud hooaja kaks viimast mängu, aga loomulikult oli nende pealt raske ennustada, milline saab uus mängujoonis olemas. Mäng algas meie jaoks hästi, kui suutsime Marko Truusalu löödud penaltist kohtumist juhtima minna, aga esimese perioodi lõppedes leidsime end 1:3 kaotusseisust. Teisel perioodil lisandus veel kaks vastase väravat, mille otseseks põhjuseks meie endi eksimused kaitses. Viimasel perioodil lõid vastased kaks ja meie ühe värava, kui keskelt lahtimängust lõi oma koondisekarjääri 30. värava Marko Truusalu. Kokkuvõtvalt võin esimese mängu kohta öelda, et saatuslikuks said individuaalsed eksimused kaitsefaasis ja ebakindlus palliga mängimisel, mis ilmselt tulenesid mängupraktika puudumisest ja varem mitte kokku mänginud koosseisust,“ analüüsis peatreener.

„Nägin esimeses kohtumises sakslaste mängujoonise ära. Hommikul analüüsisime üheskoos meeskonnaga esimest mängu ja nähtust lähtuvalt tegin treeningul teatud korrektuurid kaitsetaktikas ja tegime läbi paar varianti rünnaku ülesehitamiseks,“ selgitas Marmor lähenemist korduskohtumisele. „Teises kohtumises võin väita, et meie kaitsetaktika töötas ning sakslased ei muutnud oma mängus oluliselt midagi, millega meid üllatada. Rünnakul leidsime omad käigud kenasti üles tänu enesekindlamale palli hoidmisele. Kuigi jäime kaotusseisu, siis Marko Truusalu kena käärlöök viigistas mänguseisu ning Rain Hindrimäe debüütvärav kiirrünnakust viis meid ka juhtima. Vastastel õnnestus taaskord viigistada, aga Taavi Tammo koondise üheksas värav viis meid kolmanda perioodi keskel uuesti juhtima, kuid ka kolmas periood lõppes siiski viigiga.“

Teises treeningkohtumises Saksamaaga jäi Eesti meeskonda veidi segama ka kohtuniku tähtis otsus neljanda perioodi alguses. „Kohtunik, kes hiljem ka oma viga tunnistas, andis kahtlase nelja sekundi vea – Saksamaa suutis karistuslöögi realiseerida ja siis läks juba kõik allamäge. Kuigi see mängu lõpp vajus täiesti ära, siis suures pildis ütleksin teises kohtumises mängijate kohta vaid positiivset,“ lisas peatreener.

Laagri viimases mängus kohtuti laupäeval Šveitsiga, kui maailma seitsmendale koondisele vannuti alla 0:9. „Nende vastu on ülimalt keeruline mängida ka puhanuna ja kuigi meil oli tegelikult neist väga hea pilt ees, sest oleme korduvalt nendega aastate jooksul mänginud ning nägime ka kohtumist Saksamaa vastu, siis jäime lihtsalt nende kvaliteediga hätta. Kui lisada juurde see, et mehed polnud Saksamaa mängudest ikkagi korralikult füüsiliselt taastunud, siis jäime olukordadesse hiljaks, ei suutnud korralikult palli vallata ja olime justkui igas elemendis paar sammu maas. See oli piisav, et nad meid karistaks,“ lausus Marmor.

Meeskonna ridades tegid koondiselaagris debüüdid Janar Pajo, Argo Alaväli, Gregor Sedrik, Roland Rink ja Rain Hindrimäe, kellest viimane sai kirja oma esimese värava. „Kuna kaasas oli üsna eksperimentaalne koosseis, siis selle laagri tulemustele ma liialt palju ei rõhuks. Kokkuvõttes oli hea näha, et pärast kandidaatideringi suurendamist sain kaasa võtta uusi mehi, kes said kindlasti väärt kogemuse.“

Järgmisena ootab meeskonda ees kohtumine Soomega, keda võõrustatakse Haven Kakumäe rannaareenil 27. mail. „Kohtumine Soomega saab olema minu esimene ametlik mäng peatreenerina. Soome vastu tegin 2011. aastal ka oma koondisedebüüdi mängijana, kui lõin värava ja võitsime. Äkki õnnestub peatreenerina ka sama õnnestunult alustada?“ loodab Marmor.