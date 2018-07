Rannakoondis jäi üle aastate superfinaali ukse taha

Eesti rannajalgpallikoondis lõpetas Portugalis Euroliiga turniiri 2:4 kaotusega Rumeeniale, jäi alagrupis viimaseks ja superfinaali ei pääse.

Kolmeliikmelise alagrupi esimeses mängus kaotasid sinisärgid mammutpenaltiseerias 10:11 Serbiale ja et Serbia jäi omakorda penaltitega alla Rumeeniale, oli tänase mängu eel selge, et mängu võitja on ka alagrupi võitja, vahendab Soccernet.

Kohtumine algas eestlaste jaoks külma dušiga. Õieti ei oldud palli veel puutudagi saadud, kui see tuli juba võrgust välja võtta - Rumeenia läks esimesel minutil juhtima. Avakolmandiku lõpus lisasid rumeenlased teisegi, kui pall läbi Markus Luku käte võrku virutati.

Uut lootust andis teise kolmandiku algus, kui Joosep Juha meetrilt võrku sutsas, kuid kaks minutit hiljem taastas Rumeenia kaheväravalise eduseisu. Marko Truusalu lõi Luku pikast lahtiviskest omakorda kohe peaga tagasi, aga 2:3 kaotusseisus läks taas õnnetult: Juha tagasisööt võttis liivast ootamatu põrke ja Lukk ei jõudnud enne väravajoont päästma.

Viimane kolmandik enam väravaid ei toonud ja Rumeenia 4:2 võit jättis sinisärgid alagrupis kolmandaks. Tegu on esimese korraga pärast 2012. aastat, kui Eesti koondis Euroliiga superfinaali ei pääsenud.

Eesti - Rumeenia 2:4 (0:2; 2:2; 0:0)

Eesti väravad: Joosep Juha, Marko Truusalu

Eesti koondis Portugalis: