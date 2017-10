Raio Piiroja rattamaratonil saadud insuldist: see valu oli muljetavaldav

Endine Eesti jalgpallimeeskonna kapten Raio Piiroja rääkis "Ringvaatele" oma valusa loo sellest, mis tunne on 38-aastaselt elada läbi insult.

"Ei osanud ju näha, et midagi sellist juhtub. Tavaliselt ikka sellised asjad juhtuvad kellegi teisega," rääkis Piiroja oma kogemusest insuldiga.

Möödunud Tallinna rattamaratonist osa võtnud Piiroja hakkas keset sõitu piinama tugev peavalu. Saades aru, et oma jõududega finišisse ei sõida, palus endine jalgpallur kaasvõistlejal kutsuda kiirabi. "Ma olin ise kontaktne, aga see valu oli muljetavaldav," ütles endine jalgpallur, kes enda sõnul jalgpallikarjääri jooksul piisavalt vastu pead obadusi on saanud.

Põhjuseid, miks Raio Piirojal insult juhtus, ei oska ka arstid välja tuua. Tervislike eluviisidega Piiroja tüüpiline insuldi kandidaat ei ole. Küll tunnistab kalamehe ametit pidav Piiroja, et töökoormus sõltub päikesest ja mõnikord tuleb kolme päeva töö ühe päevaga ära teha.

