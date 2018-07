Rahvuste liiga piletipaketid on müügil 7. augustini

Jalgpall. Eesti vs Maroko

Kuni 7. augustini (kaasa arvatud) saab Piletilevist soodsalt soetada Eesti koondise kodumängude paketti, mis tagab sissepääsu kolmele UEFA Rahvuste liiga kohtumisele. A. Le Coq Arenat külastavad Kreeka, Soome ja Ungari koondised.

Rahvuste liiga alagrupi võitja võib jõuda 2020. aasta EM-finaalturniirile ja tõuseb järgmiseks Rahvuste liigaks aste kõrgemale. Seega on tegemist kohtumistega, kus on mängus tähtsad punktid.

Kõigil poolehoidjatel on võimalus osta soodne piletipakett, mis sisaldab pääset kõigile kolmele kodumängule. Paketiga on võimalik võrreldes üksikpiletitega säästa kuni 37%!

Pakett maksab 37 eurot (üksikpiletid eraldi ostes kuni 51 eurot kokku), sooduspaketi hind on 32 eurot. Sooduspilet kehtib 2000.-2011. aastal ja 1954. aastal või varem sündinutele koos soodustust tõendava dokumendiga (nõutav kohapeal). 2012. aastal ja hiljem sündinud pääsevad sisse tasuta, juhul kui istuvad piletiga saatja süles (kui on soov eraldi istekohaks, siis tuleb osta sooduspilet). Paketid on müügil 7. augustini (k.a).

Eesti koondise kodumängud UEFA Rahvuste liigas:

Laupäeval, 8. septembril kell 21.45 Eesti - Kreeka, A. Le Coq Arena

Reedel, 12. oktoobril kell 21.45 Eesti - Soome, A. Le Coq Arena

Esmaspäeval, 15. oktoobril kell 21.45 Eesti - Ungari, A. Le Coq Arena