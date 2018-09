Ragnar Klavani osalemine on endiselt küsimärk

Keskkaitsja pidi laupäevase matši Kreekaga vahele jätma kannakõõluse vigastuse tõttu. Lisaks jäid laupäevasest matšist traumade tõttu eemale Taijo Teniste ja Ats Purje. Joonas Tamm sekkus heitluses Kreekaga viimasteks minutiteks. Kui üldiselt on mängijate seis paranenud, siis kõige segasem on olukord endiselt Klavani valmisoleku ümber.

“Kõik need pisivigiastused, mis on olnud, siis need on positiivses suunas läinud. Aeg on oma töö teinud. Lõpliku vastsue Ragnari kohta saab tänases mängueelses treeningus. Praegusel momendil 100-protsendilist valmisolekut ei oska öelda. Loodetavasti on kõik mängukõlbulikud,“ sõnas Eesti koondise peatreener Martin Reim.