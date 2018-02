Ragnar Klavani ja Sadio Mane vastasseisu ei tule: Eesti koondis loobus sõprusmängust Senegaliga

Ragnar Klavan ja Sadio Mane Fotod: Hendrik Osula, Ekspress Meedia/Siphiwe Sibeko, REUTERS

Kui mõni nädal tagasi kirjutas BBC, et Senegali jalgpallikoondis soovib juunikuus MM-finaalturniiriks valmistumisel kohtuda ka Eestiga, siis praeguseks on selge, et seda mängu siiski ei tule.