Ragnar Klavan ütles välja võistlussarja, kuhu ta sooviks enne profikarjääri lõppu jõuda

Esimesed kuud Itaalias on Klavani jaoks möödunud väga positiivselt - kui välja arvata vigastus, mis ta viimastest matšidest kõrvale on jätnud. "Rääkisin sellest võimalusest oma endiste tiimikaaslaste Lucas Leiva ja Mohamed Salahiga ja nad mõlemad kirjeldasid Serie A-d kui väga huvitavat ja tasemel liigat. Cagliari oli nende sõnul hea linn, mis on jalgpalli suhtes kirglik - ning saan nende sõnu vaid kinnitada. Itaallased elavad väga hästi ning söövad väga hästi [naerab]. Kui vigastus kõrvale jätta, siis esimesed kuud siin on olnud imelised."

Vigastuse tõttu võib Klavan kõrvale jääda ka laupäevasest suurest mängust Juventusega - veel eile ei teinud ta meeskonnaga trenni kaasa.

Värskelt 33-aastaseks saanud Klavan tunnistas, et ei saa oma vanuse tõttu ennast ka kümne aasta pärast Cagliaris näha. "Olen alati mõelnud, et tahaksin karjääri lõpus koju naasta ja Eesti jalgpalli arendada. Veel enne seda sooviksin aga taas eurosarja jõuda ja ma arvan, et Cagliari ambitsioonika meeskonna jaoks on see eesmärk püütav. Euroopa liiga on koht, mida peaksime lähemas perspektiivis sihtima. Võib-olla ei juhtu see käesoleval hooajal, aga tahaksin olla kohal, kui see juhtub."

Kuula ka viimast "Futboliidi" jalgpallisaadet, kus arutati, kas tänavu sagedalt vigastatud olnud Klavani peaks Eesti aasta jalgpalluriks valima või mitte: