Ragnar Klavan on vigastuspausilt tagasi ja kohe Cagliari algkoosseisus

Cagliari eest seni kuues liigamängus väljakul käinud Klavan sai viimati meeskonda aidata 29. septembri kohtumises Milano Interiga. Seejärel oli ta sunnitud mänge kõrvalt jälgima.

Keskkaitsja Klavanita tegutsedes sai Cagiari kaks võitu, kolm viiki ja ühe kaotuse. Liigatabelis on meeskond 13ne vooru järel 13. kohal. Punkte on tabelis 15.

Tänane vastane Frosinone on liigatabelis eelviimasel 19. kohal. Neil on seni kirjas vaid üks võit ning punkte on kogutud seitse. Cagliari kohtub Frosinonega võõrsil, pall pannakse mängu meie aja järgi kell 16.