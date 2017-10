Ragnar Klavan järgmises valiktsüklis enam "Ameerika mägedel" rallitada ei tahaks

Eesti jalgpallikoondise kapten Ragnar Klavan tõi lõppenud MM-valiktsüklist negatiivse külje pealt välja suure mängutaseme kõikumise, kuid nägi möödunud ajas ka palju positiivset.

"Ameerika mäed," võttis ta kahe sõnaga valiksarja kokku. Eesti kogus 10-st mängust 11 punkti ning edestas grupis Küprost ja Gibraltarit. Alla jäime Belgiale, Kreekale ja Bosniale. "Kõikumine oli võibolla liiga suur. Ei olnud kõige stabiilsem tsükkel. Oli häid ja ka mõningaid väga halbu mänge. Arvan, et järgmisesse valiktsüklisse võiksime stabiilsuse kaasa võtta. Sellest oleks meile väga palju kasu."

Peatreener Martin Reimi ajastule, mis usutavasti ka järgmisel aastal edasi kestab, vaatab Klavan otsa hea tundega. "Martin on väga head tööd teinud. Kuna ta võttis meeskonna üle keset valiktsüklit, ei olnud tal aega eriti midagi ümber teha, kõik see võttis aega," arutles Klavan.

"Leian, et kogu praegune treenerite meeskond sobib meile hästi (lisaks Reimile abitreenerid Andres Oper, Mart Poom, Andres Oper, Janno Kivisild - toim) . Kõik nad on olnud mängijatena või treeneritena Eesti koondise juures niivõrd kaua, et mõistavad meie jalgpalli dünaamikat. Eesti jalgpall on eriline jalgpall ning siin on teatud asju, millega peab arvestama."

Viimast 1:2 kaotusega lõppenud mängu Bosnia vastu jääb Klavan meenutama kahetiste tunnetega: "Esimene poolaeg andsime endast kõik ja kaitsesime hästi, välja arvatud üks situatsioon - polegi kuulnud, kas seal oli suluseis või mitte. Teisel poolajal löödi meile üks värav ära, kuid me tulime tagasi, mis oli super! Lõpuks siiski löödi meile teine... Vastakad tunded on. Meil oli veel võimalusi. Eks see olegi rahvusvaheline jalgpall. Tegime kolm viga, löödi meile kaks."

Klavanit ootavad koduklubis Liverpoolis järjest suured ja tähtsad mängud. Esmalt sel laupäeval kodumäng Manchester Unitediga, kolme päeva pärast juba Meistrite liiga lahing võõrsil Mariboriga ning 22. oktoobril võõrsilmäng Tottenhamiga. Eesti tuntuim vutimängija sõnas, et ootab kannatlikult oma võimalust platsile pääseda.

"Ma pole veel kuhugi jooksmas. Ootan. Kui antakse mängida, siis mängin. Kui ei anta, ei mängi," ütles ta.