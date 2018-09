Ragnar Klavan elust Itaalias: esimeste päevadega võtsin kolm kilo alla

Klavani sõnul on ta eluga Sardiinia saarel rahul, aga mõned asjad vajasid harjumist - näiteks võttis ta kuumade ilmade tõttu esimeste päevadega lausa kolm kilo alla. "Mind pandi kaalu peale. Ütlesin, et olen 84 kilo nagu ikka, aga tuli välja, et hoopis 81!" meenutas Klavan esimesi päevi uues klubis.

Palavuse tõttu treenib Cagliari ka Klavani pere jaoks sobivamal ajal, hommikul kell kümme - hiljem on selleks lihtsalt liiga palav.

