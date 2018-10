Puri klubi saatus sai selgeks, Sappineni oma teenis neljanda järjestikuse võidu

Kuivõrd Sappinen sai koondise juures vigastada, siis peab ta paariks nädalaks vutiväljakutelt kõrvale jääma, kirjutab Soccernet.ee. Heas väravahoos ründajata sai Den Bosch aga edukalt hakkama ning võõrsil alustati 1:0 Oss. See oli Sappineni klubi jaoks neljandaks järjestikuseks võiduks, mis tõstis nad Hollandi esiliigas 19 punktiga neljandaks.

Iirimaa kõrgliigas kuulus Puri Waterfordi algkoosseisu, aga vahetati avapoolaja järel välja, kui võõrsil kaotati 1:3 Shamrock Roversile. See tähendab, et hooaeg lõpetatakse kindlasti neljandal kohal ning pronks kuulubki just Roversile.