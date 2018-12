Puhkus käsikäes unustamatu jalgpallielamusega

„Oma riigi koondise mängijaid on oluline toetada ka klubijalgpallis,“ usub Mihkel Uiboleht Eesti Jalgpalli Liidust. „Kui mängija näeb tribüünil sinimustvalget või kuuleb eestikeelset kaasaelamist, on see tema jaoks oluline.“

Miks just Itaalia jalgpall?

Asjatundja sõnul kuulub Itaalia liiga maailma tippu. „See, et Eesti mees seal oma rolli mängib, on äärmiselt eriline. Cagliari Calcio on ligi saja-aastase ajalooga klubi. Tähelepanu väärib ka klubi asukoht Sardiinia saarel. Üks meeskond esindab 1,6 miljoni saareelaniku lootusi ja ootusi.“

Mihkel usub, et kui ühendada reisimine spordisündmusega, saab ka põneva kultuurilise elamuse. „Eri riikides on jalgpalli vaatamise kombed erinevad, kuid see mäng on maailma vaadatuim ja harrastatuim. Fännilaulud ja tribüünidel toimuv melu – üks jalgpalliklubi väljendab ühe piirkonna või inimesterühma tõekspidamisi,“ sõnab ta. Mõnes mõttes võib kohalikke staadione võrrelda kirikutega. „Sinna minnakse kord nädalas, pannakse sobivalt riidesse, peetakse kinni kindlatest kommetest, lauldakse teatud laule ja arutletakse elu üle.“

Ainulaadne ala