President Kaljulaid külastab homme Narva Transi ja Pärnu Vapruse jalgpallimatši

"Võin kinnitada, et president külastab homme Narvas jalgpallikohtumist," rääkis presidendi nõunik Taavi Linnamäe ERR-i venekeelsele portaalile.

Eesti jalgpalliliidu avalike suhete osakonna juhataja Mihkel Uibolehe sõnul pole ükski Eesti president pärast taasiseseisvumist kohalikku liigamängu vaatamas käinud. "Enne teist maailmasõda käisid Eesti riigipead kohalikke meistrivõistlusi vaatamas küll, kuid minule teadaolevalt pole pärast taasiseseisvumist seda juhtunud," kommeenteeris Uiboleht.

Narva Transi kapteni Artur Kotenko sõnul on uudis Kaljulaidi külastusest rõõmustav. "Meil on väga hea meel, et president meie mängu vaatama tuleb. See on meie jaoks suur au ning meid rahuldab kohtumisest ainult võit – soovime presidendile anda positiivse emotsiooni," lausus endine Eesti koondise väravavaht.

Transi ja Vapruse vaheline kohtumine algab reedel kell 19.30 Kalevi Fama staadionil.