Premium liigas tuleb Lõuna-Eesti lahing, esineliku tiimide mäng ja Kalju-Wakui taaskohtumine

Jalgpalli Premium liigas on sel nädalavahetusel kavas 8. vooru mängud, kuhu jagub ohtralt intriigi.

Tagasi kodus on Paide Linnameeskond, kes võõrustab seekord Kuressaare mehi. Tegemist on tabelinaabrite vastasseisuga, sest kui Kuressaare viikingid on kolme silmaga kaheksandal kohal, siis Paide asub kahe punktiga üheksandal positsioonil.

Laupäeva lõunal peavad omavahelise kohtumise ka Pärnu Vaprus ja FCI Levadia, kes asuvad liigatabelis vastavalt viimasel ning teisel kohal. Kui esikolmikus olev uus ühendklubi tegi viimatises voorus 2:2 viigi Nõmme Kaljuga, siis Pärnu pidi tunnistama Tallinna Kalevi 2:4 paremust.