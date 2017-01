Premium liigas hakkab Pärnu Linnameeskonna asemel alates 2017. aasta hooajast suvepealinna esindama Pärnu JK Vaprus.

Teatavasti loodi Pärnu Linnameeskond 2011. aastal kolme klubi - Pärnu JK, Pärnu JK Vaprus ja Pärnu SS Kalev - koostöös just Pärnu JK Vapruse liigakoha asemel. Järgnenud aastate jooksul on linnameeskonda juhitud ühiselt läbi Pärnu Jalgpalliklubide Liidu.

Et pärast 2016. aasta hooaja lõppu seadis Pärnu JK endale eesmärgiks iseseisvalt tippjalgpalli jõudmise ja kuigi Pärnu JK oli valmis jätkama linnameeskonna osana ka järgnevatel hooaegadel, siis peale seniste toetajatega lepingute lõppemist otsustas Pärnu Jalgpalliklubide Liit konsensuslikult, et juba alates hooajast 2017 jätkab Premium liigas Pärnu JK Vaprus. Pärnu JK jätkab osalemist oma esindusmeeskonnaga II liigas.

Pärnu Jalgpalliklubide Liit esitas vastava pöördumise Eesti Jalgpalli Liidu juhatusele, mis tegi eriotsuse lubada Pärnu JK Vaprus mängima Premium liigasse Pärnu Linnameeskonna asemel litsentsita. Pärnu JK Vapruse duubelmeeskonnaks saab Esiliiga B-s mängiv Vändra JK Vaprus, II liigas jätkab aga Pärnu JK Vaprus II.

"Muudatus on kahtlemata suur ja kõik on liikunud suhteliselt kiiresti, aga oleme valmis võtma vastutuse," kinnitas Pärnu JK Vapruse juhatuse esimees Jaak Roosson. "Meil on olemas linna tugi ja loodame, et Pärnu Linnameeskonna liikmesklubid võimaldavad oma mängijatel, kes eelneval perioodil mängisid linnameeskonnas, jätkata Premium liigas ka Vapruse eest."

"Eelkõige on meil hea meel, et Premium liiga koosseis ei saanud tagasilööki. Loodame, et taastekkiv konkurents kahe Pärnu klubi vahel aitab kaasa Pärnu jalgpalli sportliku hiilguse taastamisele," lausus Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak.

"Tänan kõiki toetajaid, kes Pärnu Linnameeskonna toimimisele kaasa aitasid," ütles Pärnu Linnameeskonna president Raio Piiroja. "MTÜ Pärnu Jalgpalliklubide Liit jätkab oma teiste jalgpalliliste funktsioonide täitmist Pärnus."